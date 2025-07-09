У ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом з Мирноградом

Ситуація поблизу Покровсько-Мирноградської агломерації. Фото: карта DeepState

На сьогодні у російських військ можливо і немає сил та засобів для обходу зі сходу Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, в окупантів є такі плани.



«Там зосереджена справді велика кількість сил – на Покровському напрямку зараз діють понад 100 тисяч людей. І там справді велика кількість ворога, велика кількість зусиль зосереджена – найбільше у нашій зоні відповідальності. Вони зараз роблять ставку на те, щоб зайняти якнайбільше території там, де відносно вільний простір. А куди вже далі йти – робити акцент на Костянтинівці чи на Покровсько-Мирноградській агломерації та спроби її оточити зі східної чи північної сторони – вони ще подумають», – сказав Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що на цьому напрямку росіяни використовують малі піхотні групи, як і на інших відрізках фронту.



«На Покровському напрямку за статистикою трохи більше використовується важка техніка, але це так – у межах статистичної похибки. Авіація також використовується», – додав він.

Нагадаємо, що з грудня 2024 по лютий 2025 року російська армія проводила масштабний наступ з метою охопити із західної сторони Покровськ. Однак ця спроба виявилася безуспішною і загарбникам довелося відступити від західних околиць міста.



Пізніше ЗС РФ розділили Покровське угруповання військ і почали рухатися у дві сторони – на захід у напрямку Дніпропетровської області та на схід за трасу «Покровськ-Костянтинівка».



Наприкінці червня стало відомо, що війська Росії намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.