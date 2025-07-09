Зеленський прибув до Риму перед конференцією з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму 9 липня 2025 року. Завтра, 10 липня, у столиці Італії стартує Конференція з відновлення України (URC 2025), яку відкриє прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
Відкриття заходу відбудеться за участю Зеленського та глави італійського уряду. Про це повідомили «Українські національні новини».
До початку конференції український президент проведе зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою. Форум триватиме два дні — 10 і 11 липня.
Основну увагу буде приділено мобілізації політичної, фінансової та технічної підтримки для повоєнного відновлення України. Особливий акцент — залучення приватних інвестицій, розвиток людського капіталу та сприяння євроінтеграційним реформам.
У складі української делегації — міністри енергетики, аграрної політики, оборони, фінансів, закордонних справ та інших ключових відомств. Повідомляється, що очікується приблизно 3500 учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній (з яких приблизно 500 — італійські).
URC 2025 стане вже четвертою міжнародною конференцією високого рівня, присвяченою підтримці України після початку повномасштабної війни, йдеться у повідомленні.