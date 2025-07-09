Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЄСПЛ вперше визнав Росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу МН17 на Донбасі

09 липня 2025, 14:00

ЄСПЛ вперше визнав Росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу МН17 на Донбасі

Бойовики робили фото на тлі уламків збитого Малайзійського боїнгу. Фото: censor.net.ua Бойовики робили фото на тлі уламків збитого Малайзійського боїнгу. Фото: censor.net.ua

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у численних порушеннях прав людини, а також у аварії рейсу МН17. Рішення було оприлюднено сьогодні, 9 липня.

У чому визнали винною Росію?

Росія визнана винною у системних порушеннях прав людини, які відбувалися на окупованих територіях України до та після 24 лютого 2022 року. Суд одноголосно встановив свою юрисдикцію за скаргами щодо подій до 16 вересня 2022 року — дати припинення членства Росії у Раді Європи.

Серед порушень — довільні вбивства цивільних та військовополонених, незаконне позбавлення волі, нелюдське поводження та тортури, ігнорування наслідків ударів по мирному населенню, системне придушення української ідентичності, депортація українських дітей та дорослих на окуповані території чи вглиб Росії.

Справа об'єднала чотири міждержавні скарги України та Нідерландів проти Росії:

  • «Україна проти Росії» (№8019/16) — порушення в ході конфлікту на Донбасі, включаючи збитки МН17, тортури та примусову працю;
  • «Україна проти Росії» (№43800/14) — викрадення та вивезення дітей до Росії у 2014 році;
  • «Нідерланди проти Росії» (№28525/20) — обставини катастрофи рейсу МН17;
  • «Україна проти Росії» (№11055/22) — масові порушення прав людини після 24 лютого 2022 року.

Це перше рішення міжнародного суду, яке прямо поклало на Москву відповідальність за порушення прав людини після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак рішення має переважно символічний характер, оскільки Росія ще 2022 року проігнорувала вимогу Міжнародного суду ООН припинити бойові дії.

Суд встановив, що малайзійський Boeing, який виконував рейс МН17 над Донбасом, був збитий із російської ЗРК «Бук», і за це відповідає Росія.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 9 липня заявив журналістам: «Не збираємося виконувати ухвали, вважаємо їх нікчемними».

При цьому сім'ї загиблих у катастрофі МН17 вважають це рішення важливою віхою у багаторічній боротьбі за справедливість, зазначає західна преса.

Розслідування катастрофи «Боїнга» та вердикт

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

У травні 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17 над Донбасом. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі виніс вердикт у справі про катастрофу «Боїнга» МН17 Малайзійських авіаліній. Слідство шукало винних у смерті 298 пасажирів, серед яких було 80 дітей, вісім років та чотири місяці.

Міжнародна слідча група багато років займалася справою МН17. Понад два роки його детально розглядав суд. У результаті причетності до катастрофи, крім російського військового Ігоря Гіркіна, звинуватили ще трьох. Це Сергій Дубинський — старший офіцер ГРУ російської армії у відставці та перший голова військової розвідки «ДНР». Олег Пулатов — підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. На момент катастрофи він обіймав посаду «заступника голови розвідслужби ДНР». І Леонід Харченко — громадянин України, командир розвідки угруповання «ДНР».

Згідно з висновками слідства, «Боїнг» було уражено ракетою класу «земля-повітря», випущеною з зенітно-ракетного комплексу «Бук» з території Первомайського Луганської області. На момент аварії літака цей населений пункт було окуповано, а нідерландський суд серед іншого уточнив, що цю територію станом на 17 липня 2014 року контролювала Росія.

ЗРК, з якого випустили ракету, належав 53 бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил. На основі перехоплень телефонних розмов слідство встановило, що командири «ДНР», зокрема Гіркін, просили доставити їм такий зенітно-ракетний комплекс, щоб протидіяти українській авіації. «Бук» потрапив в Україну через непідконтрольну Києву ділянку кордону з РФ. За його переміщення відповідав обвинувачений Сергій Дубинський. Спочатку «Бук» прибув до Донецька, потім поїхав у бік Сніжного. Після запуску ракети ЗРК повернули на територію Росії.

Окружний суд Гааги визнав винними Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Олега Пулатова, який, до речі, єдиний із чотирьох співпрацював зі слідством, виправдали через брак доказів. Суд заочно засудив усіх трьох до довічного ув'язнення і доручив забезпечити арешт. Також троє засуджених мають виплатити сім'ям загиблих 16 мільйонів компенсацій. Юристи наголошують: подібні злочини не мають терміну давності, тому рано чи пізно винні сядуть у в'язницю.

«Україна проти Росії»: справа №43800/14

Це міждержавна скарга України до ЄСПЛ, подана у 2014 році. У ній Україна стверджує, що Росія системно викрадала українських дітей на територіях Донбасу, контрольованих підтримуваними нею силами, і вивозила їх на територію РФ.

Основні звинувачення:

  • незаконне переміщення неповнолітніх без згоди батьків чи опікунів;
  • порушення права на сімейне життя та безпеку дітей;
  • відсутність гарантій повернення дітей на підконтрольну Україні територію.

Ця справа розглядалася у пакеті з іншими скаргами України та стала однією з перших спроб юридично зафіксувати практику депортації дітей як порушення Європейської конвенції з прав людини.

Ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової був виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі 17 березня 2023 року.

Підставою стала незаконна депортація та переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Ця справа розглядається як воєнний злочин відповідно до Римського статуту МКС. Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що Путін та Львова-Бєлова несуть особисту відповідальність за організацію цієї депортації.

«Україна проти Росії»: справа №11055/22

Ця міждержавна скарга була подана у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна звинуватила Росію у масових та грубих порушеннях прав людини, зокрема:

  • довільних вбивствах цивільних осіб;
  • тортурах та нелюдському поводженні;
  • руйнування інфраструктури;
  • примусове переміщення мирних жителів, включаючи депортацію дітей;
  • придушенні української ідентичності та культури на окупованих територіях.

Це одна з ключових справ, за якими Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у системних порушеннях Європейської конвенції.

ТЕГИ

Організації
ЄСПЛ
Інше
авіакатастрофа права людини МН17 Boeing-777

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
усі новини
16:12
У Києві скасували онлайн-запис у ТЦК після атак дронів
16:00
Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
15:58
Парамедики поліції під атакою російських дронів врятували поранених людей у Дружківці
15:56
Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині
15:38
Пожежі та аномальна спека: окуповані райони Донбасу охоплені вогнем
15:36
Російський дрон вбив однорічну дитину на Херсонщині
15:27
Російські війська роблять дуже великий акцент на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ
14:55
На Донеччині вогонь охопив ліси та поля: за добу горіло понад 35 гектарів — ДСНС
14:51
Російська армія просунулася біля траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
14:40
Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб
14:24
Після збиття безпілотника у Бєлгороді спалахнула електропідстанція
14:22
Родинське та Костянтинівка: вісім загиблих на Донеччині 9 липня
14:00
ЄСПЛ вперше визнав Росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу МН17 на Донбасі
13:33
СБУ затримала громадян КНР у справі про шпигунство щодо ракетного комплексу «Нептун»
13:33
ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною
12:57
Зеленський прибув до Риму перед конференцією з відновлення України
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
12:39
Компенсації з «єВідновлення»: майже 430 млн грн. отримали мешканці Краматорська за зруйноване житло
12:36
Росія втратила вже 100 важких вогнеметних систем у війні проти України – ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю
09 липня, 16:00
Удари БПЛА під час порятунку людей у Дружківці. Фото: кадр із відео Парамедики поліції під атакою російських дронів врятували поранених людей у Дружківці
09 липня, 15:58
На Харківщині російські загарбники здалися в полон наземним роботам. Кадр із відео Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині
09 липня, 15:56
Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб
09 липня, 14:40
Знищений БпЛА «Шахед». ЗСУ показали, як збивають «Шахеди» в небі над Україною
09 липня, 13:33
Удар по російській важкій вогнеметній системі. Фото: кадр із відео Росія втратила вже 100 важких вогнеметних систем у війні проти України – ЗСУ
09 липня, 12:36

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір