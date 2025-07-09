ЄСПЛ вперше визнав Росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу МН17 на Донбасі

Бойовики робили фото на тлі уламків збитого Малайзійського боїнгу. Фото: censor.net.ua

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у численних порушеннях прав людини, а також у аварії рейсу МН17. Рішення було оприлюднено сьогодні, 9 липня.

У чому визнали винною Росію?

Росія визнана винною у системних порушеннях прав людини, які відбувалися на окупованих територіях України до та після 24 лютого 2022 року. Суд одноголосно встановив свою юрисдикцію за скаргами щодо подій до 16 вересня 2022 року — дати припинення членства Росії у Раді Європи.

Серед порушень — довільні вбивства цивільних та військовополонених, незаконне позбавлення волі, нелюдське поводження та тортури, ігнорування наслідків ударів по мирному населенню, системне придушення української ідентичності, депортація українських дітей та дорослих на окуповані території чи вглиб Росії.

Справа об'єднала чотири міждержавні скарги України та Нідерландів проти Росії:

«Україна проти Росії» (№8019/16) — порушення в ході конфлікту на Донбасі, включаючи збитки МН17, тортури та примусову працю;

«Україна проти Росії» (№43800/14) — викрадення та вивезення дітей до Росії у 2014 році;

«Нідерланди проти Росії» (№28525/20) — обставини катастрофи рейсу МН17;

«Україна проти Росії» (№11055/22) — масові порушення прав людини після 24 лютого 2022 року.

Це перше рішення міжнародного суду, яке прямо поклало на Москву відповідальність за порушення прав людини після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак рішення має переважно символічний характер, оскільки Росія ще 2022 року проігнорувала вимогу Міжнародного суду ООН припинити бойові дії.

Суд встановив, що малайзійський Boeing, який виконував рейс МН17 над Донбасом, був збитий із російської ЗРК «Бук», і за це відповідає Росія.



Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 9 липня заявив журналістам: «Не збираємося виконувати ухвали, вважаємо їх нікчемними».

При цьому сім'ї загиблих у катастрофі МН17 вважають це рішення важливою віхою у багаторічній боротьбі за справедливість, зазначає західна преса.

Розслідування катастрофи «Боїнга» та вердикт

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

У травні 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17 над Донбасом. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі виніс вердикт у справі про катастрофу «Боїнга» МН17 Малайзійських авіаліній. Слідство шукало винних у смерті 298 пасажирів, серед яких було 80 дітей, вісім років та чотири місяці.



Міжнародна слідча група багато років займалася справою МН17. Понад два роки його детально розглядав суд. У результаті причетності до катастрофи, крім російського військового Ігоря Гіркіна, звинуватили ще трьох. Це Сергій Дубинський — старший офіцер ГРУ російської армії у відставці та перший голова військової розвідки «ДНР». Олег Пулатов — підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. На момент катастрофи він обіймав посаду «заступника голови розвідслужби ДНР». І Леонід Харченко — громадянин України, командир розвідки угруповання «ДНР».



Згідно з висновками слідства, «Боїнг» було уражено ракетою класу «земля-повітря», випущеною з зенітно-ракетного комплексу «Бук» з території Первомайського Луганської області. На момент аварії літака цей населений пункт було окуповано, а нідерландський суд серед іншого уточнив, що цю територію станом на 17 липня 2014 року контролювала Росія.



ЗРК, з якого випустили ракету, належав 53 бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил. На основі перехоплень телефонних розмов слідство встановило, що командири «ДНР», зокрема Гіркін, просили доставити їм такий зенітно-ракетний комплекс, щоб протидіяти українській авіації. «Бук» потрапив в Україну через непідконтрольну Києву ділянку кордону з РФ. За його переміщення відповідав обвинувачений Сергій Дубинський. Спочатку «Бук» прибув до Донецька, потім поїхав у бік Сніжного. Після запуску ракети ЗРК повернули на територію Росії.

Окружний суд Гааги визнав винними Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Олега Пулатова, який, до речі, єдиний із чотирьох співпрацював зі слідством, виправдали через брак доказів. Суд заочно засудив усіх трьох до довічного ув'язнення і доручив забезпечити арешт. Також троє засуджених мають виплатити сім'ям загиблих 16 мільйонів компенсацій. Юристи наголошують: подібні злочини не мають терміну давності, тому рано чи пізно винні сядуть у в'язницю.

«Україна проти Росії»: справа №43800/14

Це міждержавна скарга України до ЄСПЛ, подана у 2014 році. У ній Україна стверджує, що Росія системно викрадала українських дітей на територіях Донбасу, контрольованих підтримуваними нею силами, і вивозила їх на територію РФ.

Основні звинувачення:

незаконне переміщення неповнолітніх без згоди батьків чи опікунів;

порушення права на сімейне життя та безпеку дітей;

відсутність гарантій повернення дітей на підконтрольну Україні територію.

Ця справа розглядалася у пакеті з іншими скаргами України та стала однією з перших спроб юридично зафіксувати практику депортації дітей як порушення Європейської конвенції з прав людини.

Ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової був виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі 17 березня 2023 року.

Підставою стала незаконна депортація та переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Ця справа розглядається як воєнний злочин відповідно до Римського статуту МКС. Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що Путін та Львова-Бєлова несуть особисту відповідальність за організацію цієї депортації.

«Україна проти Росії»: справа №11055/22

Ця міждержавна скарга була подана у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна звинуватила Росію у масових та грубих порушеннях прав людини, зокрема:

довільних вбивствах цивільних осіб;

тортурах та нелюдському поводженні;

руйнування інфраструктури;

примусове переміщення мирних жителів, включаючи депортацію дітей;

придушенні української ідентичності та культури на окупованих територіях.

Це одна з ключових справ, за якими Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у системних порушеннях Європейської конвенції.