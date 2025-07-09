Після збиття безпілотника у Бєлгороді спалахнула електропідстанція

У російському Бєлгороді при збитті безпілотника спалахнула електропідстанція. Фото: Попіл Бєлгород

Електропідстанцію в російському у Бєлгороді охопив вогонь після того, як над нею збили дрон. Про це повідомляє телеграм-канал «Попіл Бєлгород».

За даними каналу, безпілотник, який цілився у будівлю обласного військкомату на вулиці Губкіна, був збитий над електропідстанцією «Південна», що за 50 метрів від нього.

Внаслідок падіння уламків дрону почалася пожежа.

Раніше повідомлялося, що на автомобілі швидкої допомоги у Шебекіному Бєлгородської області почали встановлювати антидронові сітки.