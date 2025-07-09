Донеччина: у Покровській громаді досі залишаються 3100 осіб

У Покровську все ще перебувають близько 1700 осіб, а всього на території громади мешкає сьогодні близько 3100. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Як наголошують в ОВА, доставити туди продукти харчування, питну воду, медикаменти та будівельні матеріали вдається виключно завдяки допомозі гуманітарних організацій.

Вся Донеччина знаходиться під постійними обстрілами, особливо страждають міста, що розташовані поблизу лінії фронту.

Подробиці щодо ситуації в регіоні — в ефірі національного телемарафону.