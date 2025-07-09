На Донеччині вогонь охопив ліси та поля: за добу горіло понад 35 гектарів — ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Донецької області залучалися до ліквідації 22 пожеж, з яких 13 виникли на відкритих територіях та у лісі. Про це сьогодні повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що вогонь охопив понад 35 гектарів сухої трави, лісової підстилки, стерні та пшениці.
У лісовому масиві Лиманської громади спалахнула лісова підстилка, вогнем охоплено 19 гектарів території — рятувальники гасять пожежу.
В Андріївській громаді зайнялося поле пшениці — цей спалах вдалося ліквідувати до прибуття пожежників на площі 500 кв. м.
У Дружківській громаді внаслідок обстрілу спалахнуло поле стерні — рятувальники ліквідували пожежу на площі 1 га.
У Олександрівській громаді вогонь знищив 4 га сухої трави, а у Святогорській — 5 га.
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