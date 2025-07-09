Російські війська роблять дуже великий акцент на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямах. Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» абсолютно виокремилися два напрямки – Покровський у його східній частині та Новопавлівський зі спробами росіян вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, на Лиманському напрямку є певне пожвавлення, але всі інші відрізки фронту в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» впали в активності.



«Дуже сильно впали за кількістю боєзіткнень. Дуже помітно, що росіяни роблять дуже великий акцент на Новопавлівському і Покровському напрямках. І там йдуть найактивніші бойові дії зараз. Якщо ми говоримо про Новопавлівський, є купа й інформаційних провокацій, зокрема, які постійно доводиться спростовувати про російські заходи «туди та сюди», нібито про російський контроль над тим самим Дачним. Якщо ми говоримо про Покровський напрямок, там ситуація справді складна і там усі зусилля сконцентровані на тому, щоб не дати росіянам йти далі на північ», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.