Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині

На Харківщині російські загарбники здалися в полон наземним роботам. Кадр із відео

Бійці Третьої штурмової бригади зачистили ворожі укріплення на Харківському напрямку, взявши російських окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео, надане військовими.

За його інформацією, ворожі фортифікації атакували FPV і НРК-камікадзе.

Після цього здалися окупантів, які здалися, українські безпілотники вивели до позицій Сил оборони, де їх затримали.

Зазначається, що ці укріплення та лісосмугу раніше безуспішно намагалися захопити інші підрозділи, а роботам вдалося це зробити. Українські сили закріпилися на нових рубежах.