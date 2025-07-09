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Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині

09 липня 2025, 15:56

Російські військові здалися в полон наземним роботам на Харківщині

На Харківщині російські загарбники здалися в полон наземним роботам. Кадр із відео На Харківщині російські загарбники здалися в полон наземним роботам. Кадр із відео

Бійці Третьої штурмової бригади зачистили ворожі укріплення на Харківському напрямку, взявши російських окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео, надане військовими.

За його інформацією, ворожі фортифікації атакували FPV і НРК-камікадзе.

Після цього здалися окупантів, які здалися, українські безпілотники вивели до позицій Сил оборони, де їх затримали.

Зазначається, що ці укріплення та лісосмугу раніше безуспішно намагалися захопити інші підрозділи, а роботам вдалося це зробити. Українські сили закріпилися на нових рубежах.

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