Поліцейські під атакою російських дронів врятували поранених людей у Дружківці

Удари БПЛА під час порятунку людей у Дружківці. Фото: кадр із відео

Нещодавно російська армія 15 безпілотниками атакувала місто Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Вдень окупанти вдарили по приватному сектору. Парамедики поліції прибули на порятунок і потрапили під нові удари. Дрон влучив у приватний будинок за кілька метрів від співробітників поліції. Загорілися будинки. Під постійною загрозою повторних атак правоохоронці оперативно обстежували будинки, з'ясовуючи, чи є постраждалі й кому потрібна медична допомога.



Вночі війська Росії завдали удару по житловому кварталу в центрі Дружківки. Під завалами зруйнованого будинку опинилися люди. Поліцейські допомогли витягнути жінку та доправили її до лікарні. Її чоловік загинув.



Загалом внаслідок ударів загинули три людини, ще три – отримали поранення. Під час порятунку людей один із поліцейських отримав акубаротравму.

Нагадаємо, що у місті Костянтинівка на Донеччині поліцейські під масованими ударами РФ евакуювали поранених людей.