Гектари безпеки: держпрограма розмінування повертає фермерам землю

У червні українські фермери отримали для обробітку близько 820 гектарів сільськогосподарських земель, очищених у рамках державної програми компенсацій за розмінування. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.
Сапери продовжують роботи з очищення ще приблизно 2,5 тис. гектарів. Активні протимінні заходи зараз ведуться, зокрема у Херсонській області.
На деокупованих територіях Херсонщини вже розміновано близько 69% потенційно небезпечних ділянок, включаючи великі сільгоспугіддя, повідомляє «Укрінформ».
Усього площа сільськогосподарських земель, які могли бути забруднені вибухонебезпечними предметами, оцінюється у 508,3 тис. га. Із них обстежено 433,3 тис. га, тобто більша частина території.
Як мешканці Херсонщини збирають урожай на вже розмінованих полях, відео опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».