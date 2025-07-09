Пожежі та аномальна спека: окуповані райони Донбасу охоплені вогнем

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей вирують пожежі — горять сухостої та родючі поля. Під окупованим Краснодоном (Сорокине) на Луганщині вогонь уже підібрався до будинків місцевих мешканців.
За останню добу із 33 пожеж, зареєстрованих на території окупованої Луганщини, 18 сталися на відкритих територіях. Усього вигоріло понад 16 гектарів сухостою. Крім того, у Сватівському районі пожежею знищено 12 гектарів пшеничного поля, ще 1,5 гектара згоріло у Кремінському районі (с. Новомикільське). Причини пшеничних полів, що згоріли, з'ясовуватимуть окремо. Також користувачі соцмереж повідомляють про поле, що палає біля Ізвариного.
Біля Шахтарська та Зугреса на Донеччині теж намагаються загасити вогонь. Поки що про постраждалих не повідомляється.
У другій половині дня у період 10-12 липня на більшій частині території Донецької та Луганської областей очікується небезпечне метеорологічне явище — сильна спека 40…42 °С.
Через аномально високу температуру мешканці Стаханова (Кадіївки) та сусідніх населених пунктів залишилися без радіомовлення — обладнання не витримало такої спеки. Обладнання панують лагодити кілька днів.
Читайте також:Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару з профілакторію з російськими військовими в районі Привілля