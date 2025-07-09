Росія активізувала пропаганду про «звірства ЗСУ на Донбасі» – ЦПД

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито «звірства ЗСУ на Донбасі». Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.



Ресурси РФ поширюють «свідчення» нібито місцевих жителів, які розповідають про вигадані злочини українських військових. Наприклад, що ЗСУ «застрелили собаку в центрі міста» або «намагалися отруїти воду в колодязі». Традиційно подібні звинувачення не підкріплені доказами та базуються виключно на словах героїв пропагандистських сюжетів.



Паралельно з'являються записи з коментарями російських військових, які заявляють, що РФ «вимушена обстрілювати житлову забудову», бо нібито там ховаються бійці ЗСУ. Таким чином, окупанти прагнуть перекласти відповідальність за тотальні руйнування в зоні бойових дій на Україну.



«Подібні вкиди є частиною інформаційного супроводу бойових дій. Кремль використовує дезінформацію як інструмент терору та тиску на українців. Росія намагається залякати населення прифронтових регіонів, знизити рівень підтримки ЗСУ та нав'язати думку, що російська окупація стане "порятунком"», – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, що армія РФ планує знову використати хімічну зброю проти ЗСУ, розвідка перехопила розмову.