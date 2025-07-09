У селищі Райське Дружківської громади не працює «Укрпошта»

З 9 липня у селищі Райське Донецької області не функціонуватиме відділення «Укрпошти». Причина — обстріли російської армії. Про це повідомив головний спеціаліст відділу розвитку територій Дружківської МВА Максим Воробйов, повідомляє «Суспільне. Донбас».
За його словами, там працюватиме мобільне відділення.
«Мобільне відділення приїжджатиме щочетверга, так само надаватиме ті послуги», — зазначив він.
Як зазначається, у Райському залишаються 693 особи. У селищі працюють кілька магазинів.
Раніше ми писали, що у Костянтинівці з 1 травня закриються три відділення «Укрпошти» у зв'язку з погіршенням безпеки через постійні обстріли.
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