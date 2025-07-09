Суми і два райони частково залишилися без світла через удар РФ

Сьогодні, 9 липня, російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумській області. У Сумах, Сумському та Охтирському районах фіксують проблеми з електроенергією. Про це повідомили у пресслужбі «Сумиобленерго».
«З метою безпеки не розголошуємо деталей та наслідків, щоб не коригувати подальших дій ворога. Працюємо у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії у кожний будинок», — йдеться у повідомленні.
У відомстві закликали зберігати інформаційну тишу та не поширювати в мережі фото та відео з наслідками влучень та будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.
Раніше ми писали, що в Луганській області окупанти відключають газопостачання та електропостачання у прифронтових містах та селах за найменшу заборгованість.
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