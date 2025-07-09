Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа в Італії: відомо, про що вони говорили

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Римі. Лідер розповів, про що розмовляв з американським політиком.
«Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію», — зазначив він.
Політики обговорили постачання зброї та посилення ППО для України. Крім того, Зеленський і Келлог говорили про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізація в Україні.
«Детально сфокусувалися на санкційному тиску. Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємось на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя у Конгресі США. Це те, що, безумовно, може змусити Росію більше думати про світ», — додав глава держави.
Президент подякував Трампу та американському народу за підтримку та допомогу.
Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа роздумує про те, щоб надіслати Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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