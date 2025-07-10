Щонайменше двоє людей загинули та 16 поранені через нічну атаку росіян на Київ

Мешканці Києва стоять біля зруйнованого будинку після повітряної атаки росіян. Фото: Суспільне. Новини

Вночі 10 липня російські військові атакували Київ десятками «шахедів» і запускали у бік столиці балістичні ракети, що спричинило численні пошкодження будівель та приміщень мирних жителів.

Відомо щонайменше про 16 постраждалих та двох загиблих через російську нічну атаку, повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей убили росіяни», — написав Ткаченко після шостої ранку.

Він також попросив мешканців столиці після повернення додому із укриттів закривати вікна, оскільки у місті «дуже багато диму».

Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив наслідки російської атаки по районах:

Шевченківський район: рятувальники працюють у житловому будинку, де внаслідок падіння уламків сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксовано падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа;

Дарницький район: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражах та на заправці. Також уламки впали у дворі одного із житлових будинків;

Солом'янський район: внаслідок падіння уламків сталося загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків ще за однією адресою;

Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув вантажний автомобіль;

Подільський район: падіння уламків БПЛА на території нежитлової забудови.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що масована нічна атака агрессора на Київщину тривала майже 10 годин.

Наслідки російської атаки ліквідують у чотирьох районах області: у Броварському, Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.