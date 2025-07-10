Безпілотники продовжують бити по Добропіллю: прогриміло не менше 20 вибухів

Місто Добропілля у Покровському районі Донецької області не припиняють атакувати російські FPV-дони. Ілюстративне фото

Російські військові не припиняють атакувати місто Добропілля Донецької області із застосуванням FPV-дронів. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, вночі та вранці 10 липня у місті пролунало не менше 20 вибухів.

Зазначається, що нальоти продовжуються досі.

Як повідомив сьогодні вранці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок вчорашніх атак по Добропіллю поранено 5 людей.

Раніше повідомлялося, що місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану повітряну атаку вночі та вранці 9 липня. Місто було атаковане авіабомбами та FPV-дронами. Один із безпілотників влетів у багатоповерхівку.