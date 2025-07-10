ЗСУ зупинили танкову атаку російських військ на Торецькому напрямку: кадри

Танкова атака окупантів на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

28-ма механізована бригада ЗСУ та суміжні підрозділи зупинили танкову атаку російських окупантів на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї ОМБр.



За словами військових, після місяців безперервних штурмів малими групами ЗС РФ вирішили «піти ва-банк».



Вранці розвідники 3-го механізованого батальйону бригади помітили два танки з піхотою, які рухалися у бік українських позицій.



«І не якихось, а «зашитих» настільки, що це вже не «сараї», а цілі «бункери». Але коли за справу взялися 28-ма ОМБр та суміжні підрозділи, то вся ця імпровізована броня лише відтягнула неминуче. Спочатку «парочку» затримала та пошкодила артилерія, а потім підтягнулися пілоти БПЛА та наші суміжники. Після кількох ударів танки спробували роз'їхатися вздовж лісосмуг, щоб безпечно висадити піхоту серед зелені. Однак їх били боляче – FPV, бомберами та навіть дронами зі штучним інтелектом. У результаті висаджуватись було майже нікому. А тих, хто все ж таки встиг втекти – ліквідували. Один танк вдалося запалити та вивести з ладу, а другий – знищити», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.