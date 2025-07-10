Армія РФ двічі атакувала Покровську громаду: є жертви та постраждала

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 липня, вкотре вдарили по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено машини, житлові будинки, а також є загиблі та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Росіяни двічі вдарили по громаді:
Близько 10:00 загарбники потрапили FPV-дроном у дві легкові машини у Родинському. Внаслідок обстрілу загинули 5 людей: 1 жінка, 2 чоловіки, стать двох загиблих не встановили. Анкетні дані загиблих встановлюються. Знищено два автомобілі.
О 12:30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл південної частини Покровська. Внаслідок атаки жінка 1971 року народження отримала осколкові поранення тулуба, передньої черевної стінки, кінцівок з ампутацією лівої руки. Інформація про пошкодження не надходила.
Крім того, 7 липня стався обстріл мікрорайону «Сонячний» у Покровську, внаслідок якого поранено жінку 1992 року народження. Інформація про пошкодження не надходила.
Раніше ми писали, що за 9 липня росіяни вбили дев'ятьох жителів Донецької області.
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