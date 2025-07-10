«Тиск без перерви»: в DeepState розповіли про просування російської армії на Лиманському напрямку

Ситуація поблизу села Зелена Долина на Донеччині. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу села Зелена Долина у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



На Лиманському напрямку окупанти не припиняють чинити тиск від села Греківка на Луганщині до села Торське на Донеччині, вишукуючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Армія РФ всіма силами намагається відтісняти українських бійців із позицій. Застосовує для цього, як на багатьох інших ділянках, велику кількість піхоти.



Просування росіян поблизу Зеленої Долини відбулося не раптово і відразу, а в процесі постійного тиску та втрат від цього. Війська Росії атакують по полях і посадках, готові витратити на подолання короткої відстані навіть пів дня. Загарбники активно працюють FPV-дронами по позиціях та переміщеннях до них, а також найбільше зосереджені на логістиці, що дуже ускладнює тримання оборони.



«Однак бійці Сил оборони України намагаються стримувати ворога, докладати максимальних зусиль і навіть користуються будь-якою можливістю покращити тактичне положення, відвойовуючи позиції при нагоді. Напрямок важкий і став «гарячим» уже давно. Зараз намагаються погасити цю «пожежу» і вичерпати наявний ресурс у ворога, який наразі чинить тиск без перерви», – розповіли в DeepState.

Нагадаємо, що 9 липня аналітики DeepState заявили про просування російської армії біля сіл Колодязі, Зелена Долина та Середнє на Лиманському напрямку.