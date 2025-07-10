Через атаку росіян у Києві загинули молода співробітниця поліції та 68-річна жінка

Дві жінки загинули у Києві внаслідок російської повітряної атаки. Фото: Нацполіція

Внаслідок російської повітряної атаки 10 липня у Києві загинули дві жінки. Про це з посиланням на поліцейських повідомили «Новини. LIVE».

Зазначається, що загинули 22-річна співробітниця управління поліції в метрополітені та 68-річна жінка.

«Вони загинули через уламки, які влучили у гуртожиток в Подільському районі», — йдеться у повідомленні.

Київ став основною ціллю нічної атаки росіян. Про це свідчить опублікована карта прольоту ракет та БПЛА.

За попередніми даними, для цієї атаки було застосовано від 400 до 500 БпЛА різного типу, а також близько 15 балістичних та крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що вночі 10 липня російські військові атакували Київ десятками «шахедів» і запускали у бік столиці балістичні ракети, що спричинило численні пошкодження будівель та приміщень мирних жителів. Відомо про щонайменше 16 постраждалих та двох загиблих через російську нічну атаку.