Бєлгород: у стіні будинку застряг розгінний блок російської ракети

Розгінний блок російської ракети застряг у стіні багатоповерхового будинку у Бєлгороді. Фото з місцевих пабліків

Розгінний блок ракети застряг у стіні будинку у російському Бєлгороді. Про це пише видання ASTRA з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Канали публікують фото та відео, на яких, ймовірно, розгінний блок ракети російського комплексу «Панцир-С1» застряг у стіні будинку на Бульварі Юності у Бєлгороді.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом було збито п'ятьох безпілотників, дві особи дістали поранення при падінні уламків, їх госпіталізовано.

За словами голови регіону, при атаці було пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, автомобіль та будівлю підприємства.

Раніше повідомлялося, що у Шебекіному Бєлгородської області Росії помітили перші автомобілі невідкладної допомоги з антидроновими сітками. У червні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков доручив встановити такий захист від безпілотників на усі автомобілі швидкої допомоги у прикордонних районах регіону.