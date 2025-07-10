Українські війська просунулися у Донецькій та Харківській областях – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що ЗСУ відбили позиції на північний захід та у західній частині села Яблунівка.



Також українські сили нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у східній частині села Копанки.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.