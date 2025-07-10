ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку: врятовані важкопоранені українські військові

Операція ГУР та ЗСУ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Розвідники Black Winter Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР спільно з 3-ю штурмовою бригадою ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Українські бійці втримали позиції та знищили низку важкодоступних бліндажів з окупантами.



Попри безперервні артобстріли, авіаудари та атаки дронів, розвідники та піхотинці також здійснили успішну вилазку за «нуль» для порятунку кількох важкопоранених українських військових.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.