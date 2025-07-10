Російський дрон влучив у будинок у Краматорську

Вночі 10 липня Краматорськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Окупанти використовували дрон. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«Опівночі 10 липня російський дрон влучив по приватному житловому будинку у Старому місті», — йдеться в повідомленні.
У міськраді уточнили, що будинок був порожнім, інформації постраждалих та загиблих немає.
Внаслідок удару постраждало скління та дах, паркан та господарські споруди на присадибній ділянці.
Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 9 липня, вкотре вдарили по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено машини, житлові будинки, а також є загиблі та постраждалі.
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