У Костянтинівській громаді загинув чоловік під час атаки дрона

Російські окупанти вранці, 10 липня, атакували Віролюбівський старостинський округ Костянтинівської громади Донецької області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його даними, армія РФ для удару використала ударний FPV-дрон.
«Трагічно загинув громадянський мешканець. Чоловік рухався у власному автомобілі за звичним маршрутом. Отримані поранення виявилися несумісними із життям», — зазначив він.
Горбунов додав, що пошкоджено також легковий автомобіль, у якому перебував загиблий.
Раніше ми писали, що вночі 10 липня Краматорськ на Донеччині потрапив під російський обстріл. Окупанти використовували дрон.
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