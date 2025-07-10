Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ

Росіяни провели навчання так званих «наставників молоді» на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Йдеться про колаборантів, офіційно оформлених для роботи з підлітками. Їх звезли на інструктаж, де пояснювали, які «цінності» слід насаджувати українським дітям.
Серед ключових тез:
У Центрі підкреслюють: Росія вкотре намагається зруйнувати українську ідентичність і нав'язати дітям імперське мислення.
Раніше повідомлялося, що мілітаризація луганської молоді посилюється. Що ще придумали окупанти.
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