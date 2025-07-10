Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ

На окупованих територіях: російський «наставник» проводить пропагандистський урок для підлітків, просуваючи кремлівські наративи. Фото: ШІ

Росіяни провели навчання так званих «наставників молоді» на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Йдеться про колаборантів, офіційно оформлених для роботи з підлітками. Їх звезли на інструктаж, де пояснювали, які «цінності» слід насаджувати українським дітям.

Серед ключових тез:

«велич російської цивілізації»

антизахідна риторика

«традиційні сімейні цінності» по-кремлівськи

виправдання війни проти України

У Центрі підкреслюють: Росія вкотре намагається зруйнувати українську ідентичність і нав'язати дітям імперське мислення.

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