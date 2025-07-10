ССО ЗСУ знищили рідкісну систему мінування «Земледелие»

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили рідкісну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие». Відео опубліковано Командуванням ССО України.
Під час проведення спеціальної розвідки на одному з напрямків бійці виявили систему мінування і після швидкої підготовки вразили її ударними дронами.
«Земледелие» призначена для оперативного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Вона запускає реактивні снаряди, які встановлюють міни в заданій зоні.
Система здатна формувати мінні поля будь-якої складності, зокрема з проходами для своїх військ.
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