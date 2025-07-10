Журналіста Богдана Буткевича звільнили з ГУР та мобілізували: його дружина пов'язує це за критику влади

Журналіста Буткевича мобілізували. Фото: Богдан Буткевич ФБ

Українського журналіста Богдана Буткевича звільнили з позаштатної роботи у Головному управлінні розвідки (ГУР) та мобілізували. Попри медичні обмеження, відновили у статусі військовозобов'язаного. Причиною цього є критика влади. Про це повідомила його дружина, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.



За її словами, Буткевич останніми роками «позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога». Крім того, чоловік має певні проблеми зі здоров'ям, «він має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні».



Данилюк-Ярмолаєва уточнила, що 8 липня з її чоловіком припинила співпрацю ГУР, а вже 9 липня звільнили заднім числом. На додаток, Буткевичу повернули статус військовозобов'язаного до «Резерву+», оголосили в розшук і збираються відправити до навчального центру «Десна». Журналістка впевнена, що це все сталося після критики народної депутатки Мар'яни Безуглої.



Своєю чергою, ГУР у коментарі hromadське повідомило, що у них ніколи не працював Богдан Буткевич.



У командуванні Сухопутних військ «Українській правді» додали, що журналіст до квітня 2025 року мав бронь, яка була знята у зв'язку зі зміною законодавства. Буткевич прийшов до ТЦК, його визнали придатним для військових частин забезпечення.



Поки що журналіст не коментував цю ситуацію.



Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Як повідомила прес-служба міністерства оборони, тепер електронний напрямок на ВВК можна буде згенерувати без обов'язкового електронного підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

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