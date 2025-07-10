Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Журналіста Богдана Буткевича звільнили з ГУР та мобілізували: його дружина пов'язує це за критику влади

10 липня 2025, 13:43

Журналіста Богдана Буткевича звільнили з ГУР та мобілізували: його дружина пов'язує це за критику влади

Журналіста Буткевича мобілізували. Фото: Богдан Буткевич ФБ Журналіста Буткевича мобілізували. Фото: Богдан Буткевич ФБ

Українського журналіста Богдана Буткевича звільнили з позаштатної роботи у Головному управлінні розвідки (ГУР) та мобілізували. Попри медичні обмеження, відновили у статусі військовозобов'язаного. Причиною цього є критика влади. Про це повідомила його дружина, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За її словами, Буткевич останніми роками «позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога». Крім того, чоловік має певні проблеми зі здоров'ям, «він має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні».

Данилюк-Ярмолаєва уточнила, що 8 липня з її чоловіком припинила співпрацю ГУР, а вже 9 липня звільнили заднім числом. На додаток, Буткевичу повернули статус військовозобов'язаного до «Резерву+», оголосили в розшук і збираються відправити до навчального центру «Десна». Журналістка впевнена, що це все сталося після критики народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Своєю чергою, ГУР у коментарі hromadське повідомило, що у них ніколи не працював Богдан Буткевич.

У командуванні Сухопутних військ «Українській правді» додали, що журналіст до квітня 2025 року мав бронь, яка була знята у зв'язку зі зміною законодавства. Буткевич прийшов до ТЦК, його визнали придатним для військових частин забезпечення.

Поки що журналіст не коментував цю ситуацію.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Як повідомила прес-служба міністерства оборони, тепер електронний напрямок на ВВК можна буде згенерувати без обов'язкового електронного підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
Війна
Люди
Богдан Буткевич
Інше
Мобілізація
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
21:08
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
13:20
Парк Щербакова у Донецьку сьогодні: місце відпочинку стало трибуною для «Єдиної Росії» та «Юнармії»
15:55
DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
усі новини
15:59
Британія передасть Україні понад 5 000 ракет ППО
15:54
У шести селах Дружківської громади запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми
15:28
Українські війська завдали потрійного удару по будівлям ФСБ на окупованій Луганщині: об'єкти знищені
15:25
Переговори Рубіо та Лаврова: «новий та інший підхід» від Росії, але без гарантії миру
15:20
Відомо, скільки коштів необхідно для відновлення України
15:08
ЗСУ уразили російські системи ППО «Бук» та «Стріла» на кордоні Донецької та Запорізької областей
14:56
Російські окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є постраждалий
14:45
Добропілля: Момент прольоту російського безпілотника «Молнія» потрапив на відео
14:23
Російська армія цілеспрямовано намагається знищити врожай у Донецькій області – ДСНС
14:16
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС коштом прибутку від заморожених російських активів — Шмигаль
14:08
Цієї ночі ППО збила 77% російських ракет над Україною
13:43
Журналіста Богдана Буткевича звільнили з ГУР та мобілізували: його дружина пов'язує це за критику влади
13:30
У Німеччині грошову допомогу новоприбулим біженцям з України можуть суттєво скоротити — DW
13:23
ССО ЗСУ знищили рідкісну систему мінування «Земледелие»
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
12:47
Путін очікує на падіння України найближчим часом, тому ігнорує заклики Трампа — NYT
12:27
У Києві сталася стрілянина: ймовірно, вбито полковника СБУ
12:12
У Костянтинівській громаді загинув чоловік під час атаки дрона
11:54
Російський дрон влучив у будинок у Краматорську
11:52
ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку: врятовані важкопоранені українські військові
усі новини
ВІДЕО
Удар по російському ЗРК «Бук» на кордоні Донеччини та Запоріжжя. Фото: кадр із відео ЗСУ уразили російські системи ППО «Бук» та «Стріла» на кордоні Донецької та Запорізької областей
10 липня, 15:08
У небі над Добропіллям помічено російський безпілотник «Молнія» Добропілля: Момент прольоту російського безпілотника «Молнія» потрапив на відео
10 липня, 14:45
Київські будинки, пошкоджені уламками БПЛА і ракет РФ. Фото: ДСНС Києва Цієї ночі ППО збила 77% російських ракет над Україною
10 липня, 14:08
Система дистанційного мінування «Земледелие» після удару дрона. ССО ЗСУ знищили рідкісну систему мінування «Земледелие»
10 липня, 13:23
У Києві, ймовірно, вбили полковника СБУ. Фото: скриншот з відео У Києві сталася стрілянина: ймовірно, вбито полковника СБУ
10 липня, 12:27
Операція ГУР та ЗСУ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку: врятовані важкопоранені українські військові
10 липня, 11:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір