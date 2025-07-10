Добропілля: Момент прольоту російського безпілотника «Молнія» потрапив на відео

У небі над Добропіллям помічено російський безпілотник «Молнія»

Постійні російські атаки на місто Добропілля Донецької області із застосуванням FPV-дронів тривали майже добу. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, вночі та вранці 10 липня у місті пролунало не менше 20 вибухів.

Телеграм-канал «Добропілля Інфо» опублікував відео прольоту російського безпілотника «Молнія» над поштовим відділенням.

Канал повідомляє, що за даними на 14:25 10 липня, у місті час від часу продовжують гриміти вибухи.

Сьогодні вранці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок вчорашніх атак на Добропілля поранено 5 людей.