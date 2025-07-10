Російські окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є постраждалий

Російська армія у четвер, 10 липня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, російські загарбники обстріляли прифронтове місто о 04:30 за допомогою авіаційної бомби ФАБ-250 із модулем УМПК.
Анкетні дані потерпілого невідомі.
Горбунов вкотре закликав цивільних евакуюватися.
Раніше ми писали, що окупанти вранці, 10 липня, атакували Веромолівський старостинський округ Костянтинівської громади Донецької області. Внаслідок удару загинув чоловік.
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