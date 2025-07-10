Українські війська завдали потрійного удару по будівлям ФСБ на окупованій Луганщині: об'єкти знищені

Знищена будівля ФСБ на окупованій Луганщині. Фото: «Досьє шпигуна»

Вранці 8 липня українська армія завдала скоординованого потрійного удару по будівлях, які використовувалися ФСБ на окупованій території Луганської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Удари завадні з різницею в 10 хвилин із використанням семи БПЛА типу «крило».



Атаковані об'єкти в містах Сватове, Старобільськ та селищі Біловодськ. Всі три об'єкти знищені.



Повідомляється про двох постраждалих співробітників ФСБ у Біловодську. Про місцезнаходження ще двох – досі невідомо.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили російські системи ППО «Бук» та «Стріла» на кордоні Донецької та Запорізької областей.