У шести селах Дружківської громади запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми

У Дружківській громаді Краматорського району Донецької області ухвалено рішення збільшити кількість населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми у примусовий спосіб.
Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.
До цього числа увійшли наступні населені пункти: Райське, Новогригорівка, Красний Кут, Старорайське, Новомиколаївка та Дружківське.
Зазначається, що на момент публікації рішення у цих населених пунктах сумарно проживало 45 сімей, у яких виховувалися 73 дитини.
Нині евакуювалися 17 сімей — 28 дітей зараз перебувають у безпечніших місцях.
28 сімей та 45 дітей все ще залишаються у названих населених пунктах, заявили у МВА.
Також тривають евакуаційні заходи у селищі Олексієво-Дружківка, де наразі залишаються 6 дітей.
Нагадаємо, станом на 8 липня на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються 268 тисяч мешканців.
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