У шести селах Дружківської громади запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми

З Дружківської громади продовжують евакуювати сім'ї з дітьми. Фото: МВА

У Дружківській громаді Краматорського району Донецької області ухвалено рішення збільшити кількість населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми у примусовий спосіб.

Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

До цього числа увійшли наступні населені пункти: Райське, Новогригорівка, Красний Кут, Старорайське, Новомиколаївка та Дружківське.

Зазначається, що на момент публікації рішення у цих населених пунктах сумарно проживало 45 сімей, у яких виховувалися 73 дитини.

Нині евакуювалися 17 сімей — 28 дітей зараз перебувають у безпечніших місцях.

28 сімей та 45 дітей все ще залишаються у названих населених пунктах, заявили у МВА.

Також тривають евакуаційні заходи у селищі Олексієво-Дружківка, де наразі залишаються 6 дітей.

Нагадаємо, станом на 8 липня на підконтрольній Україні території Донецької області залишаються 268 тисяч мешканців.