У Чернівці залетіли «Шахеди», пролунали вибухи

У Чернівецькій області зафіксовано вибухи після прольоту російських «Шахедів». Фото: ШІ

У Чернівцях удень 10 липня прогриміли вибухи. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, о 15:32 було зафіксовано загрозу застосування ударних БПЛА в районі Чернівецької області.



Пізніше надійшла інформація про наближення «Шахедів» з території Івано-Франківської області. Крім Чернівецької, повітряну тривогу також було оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Місцеві жителі публікували відео та аудіо ППО, що спрацювала. Згідно з картою повітряних тривог, у Чернівецькій області тривога тривала з 14:34 до 15:50 — 1 годину 16 хвилин.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 липня масовано атакували територію України, використавши 397 БПЛА та 18 ракет різних типів.