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Перед судом постане жінка у справі про збут контрафактного алкоголю у Слов'янську

10 липня 2025, 17:49

Перед судом постане жінка у справі про збут контрафактного алкоголю у Слов'янську

Перед судом постане жінка у справі про збут контрафактного алкоголю у Слов'янську

Прокуратура Донецької області направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Слов'янська, яка, за даними слідства, організувала канал виробництва та збуту контрафактного алкоголю.

Як встановлено, у березні 2025 року жінка обладнала в одному з гаражних кооперативів Слов'янська підпільний цех, де незаконно виготовлялися, зберігалися та поширювалися алкогольні напої.

Відповідно до результатів судової експертизи, вилучена продукція не відповідає державним стандартам якості, встановленим для лікеро-горілчаної продукції.

«Прокурорами Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування щодо мешканки Слов'янська за фактом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підакцизних товарів (стаття 204 КК України)», — повідомляється на офіційному сайті прокуратури.

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