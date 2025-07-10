Перед судом постане жінка у справі про збут контрафактного алкоголю у Слов'янську

Прокуратура Донецької області направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Слов'янська, яка, за даними слідства, організувала канал виробництва та збуту контрафактного алкоголю.
Як встановлено, у березні 2025 року жінка обладнала в одному з гаражних кооперативів Слов'янська підпільний цех, де незаконно виготовлялися, зберігалися та поширювалися алкогольні напої.
Відповідно до результатів судової експертизи, вилучена продукція не відповідає державним стандартам якості, встановленим для лікеро-горілчаної продукції.
«Прокурорами Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування щодо мешканки Слов'янська за фактом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підакцизних товарів (стаття 204 КК України)», — повідомляється на офіційному сайті прокуратури.