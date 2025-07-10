Голова МВС відзначив нацгвардійців та поліцейських за мужність на передовій у Донецькій області

Під час робочої поїздки до Донецької області міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко нагородив бійців Національної гвардії та поліції, які пліч-о-пліч виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

«Там, де знаходяться наші підрозділи, там є стійкість. Там є впевненість у виконанні всіх поставлених завдань», — наголосив міністр під час церемонії нагородження.

У МВС подякували всім, хто продовжує героїчно нести службу та мужньо захищати рубежі України, щодня ризикуючи життям задля безпеки громадян, йдеться у повідомленні.

Церемонія нагородження військових у Донецькій області. ФОТО МВС України

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.