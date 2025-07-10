Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв

Колишній лідер угруповання «ДНР» Павло Губарєв, один із ключових проросійських постатей на початку війни на Донбасі, у своїх нещодавніх висловлюваннях визнав масштабні людські втрати за роки війни.

За його словами, за 3,5 роки бойових дій загальна кількість загиблих, зниклих безвісти і поранених, перевищила мільйон людей. Він зазначив, що російські федеральні телеканали не повідомляють про такі цифри.

Губарєв також висловив розчарування затяжним конфліктом, назвавши війну «м'ясорубкою» без відчутних результатів, де щодня гинуть тисячі людей.

Нагадаємо, раніше екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни. Також він розповідав, як його мати ховалася від російських обстрілів під час окупації Сіверськодонецька.