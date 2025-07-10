Маріуполь та Бахмут покажуть плани відновлення на міжнародній конференції URC2025

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, що регіон представить дев'ять актуальних проєктів на загальну суму 264 мільйони євро на Міжнародній конференції з відновлення України URC2025.



Цього року Донецьку область на конференції репрезентують Маріупольська та Бахмутська територіальні громади. Серед ключових напрямків — забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом та розвиток медичної інфраструктури.

URC2025 проводиться за сприяння урядів України та Італії, за участю Європейської комісії, міжнародних партнерів, бізнесу та громадських організацій. Це вже четверта щорічна конференція, присвячена повоєнному відновленню України.

Основними темами форуму є інвестиції, підтримка соціальної сфери, регіональний розвиток, відновлення інфраструктури, проведення реформ та просування євроінтеграції.

На тлі війни і ракетних обстрілів, що триває, такі міжнародні майданчики мають особливе значення для залучення допомоги та оперативного реагування на виклики, зазначив Філашкін.

ФОТО з офіційної сторінки Вадима Філашкіна у Facebook

Нагадаємо, минулорічна конференція проходила у Берліні.