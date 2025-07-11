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Понад 40 ударів на день: чому Добропілля стало мішенню для російських дронів

11 липня 2025, 07:00

Понад 40 ударів на день: чому Добропілля стало мішенню для російських дронів

Наслідки російського обстрілу у Добропіллі. Фото: ДСНС України Наслідки російського обстрілу у Добропіллі. Фото: ДСНС України

Місто Добропілля в Покровському районі Донецької області пережило масовану повітряну атаку 9-10 липня. Внаслідок нальоту місто було атаковане як авіаційними бомбами, так і FPV-дронами російської армії.

Наслідки атаки на Добропілля 9-10 липня

Атака призвела до виникнення чотирьох великих пожеж: спалахнули магазин, 10 легкових автомобілів та квартира у п'ятиповерховому будинку. Загальна площа займань становила 115 квадратних метрів.

Цей повітряний наліт став одним із найінтенсивніших за останній час. У ніч та ранок 10 липня у Добропіллі пролунало не менше 20 вибухів. Внаслідок атак було поранено п'ятьох людей.

Місцева влада закликає мешканців утриматися від пересування трасою «Добропілля-Краматорськ». Після атаки вздовж дороги стояли численні спалені автомобілі. Найближчі села теж зазнають атак безпілотників. Це значно ускладнює доставлення води в місто.

Місто зупинилося

Добропільське управління компанії «Вода Донбасу» повідомляє про пошкодження лінії електропередач 35 кВ. Це спричинило відключення водопомпової станції «Золота криниця», внаслідок чого подачу води до міста було тимчасово припинено. Відновлення водопостачання можливе лише після подачі електроенергії та стабілізації технологічних процесів.

Центр надання адміністративних послуг та управління соціального захисту населення призупинили прийом громадян. Крім того, благодійний фонд «Ангели Спасіння» тимчасово скасував роздачу продуктових наборів у Добропіллі.

«Прийом громадян у соціальних, адміністративних та гуманітарних службах здійснюватиметься лише за потреби. Наразі ситуація небезпечна. Добропілля та його околиці вже другу добу атакують FPV-дрони», — повідомляє пресслужба Добропільської міської військової адміністрації.

Також уточнюється, що прийом громадян та робота гуманітарного штабу відновляться лише за умови покращення ситуації з безпекою. Наразі гуманітарна ситуація у місті залишається стабільною: функціонують аптеки та магазини, триває евакуація.

Чому російська армія атакує Добропілля

Місто знаходиться на важливому стратегічному шляху, що сполучає центральну частину України з півднем та сходом. Це робить місто значущим як з військової, і з логістичного погляду. Протягом війни Добропілля неодноразово ставало об'єктом атак та обстрілів, оскільки його розташування на лінії фронту має ключове значення для забезпечення пересування військ та техніки.

Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів місцеве населення стикається з ризиками та руйнуваннями, через що оголошено евакуацію. Також важливо відзначити, що велика кількість мін та вибухових пристроїв у регіоні ускладнює відновлення інфраструктури та загрожує безпеці мирних жителів.

Пілоти однієї з бригад за 9 липня зафіксували близько 40 поразок FPV-дронами Добропіллю, повідомляє DeepState.

Аналітики дійшли висновків, що одна з головних цілей армії РФ у цьому районі — вийти на таку дистанцію, щоб мати можливість використовувати FPV-дрони з оптоволокном для атак на логістику Сил оборони. Це дозволяє окупантам знищувати важливі транспортні шляхи, які забезпечують постачання на фронт. Вони намагаються досягти цієї мети, рухаючись на відстань до 20 км через Попів Яр, Новотроїцьке та Разіне. Якщо їм це вдасться, вони зможуть завдавати ударів по глибоких цілях, які є критично важливими для збереження постачання озброєння українським підрозділам Донецької області. Як зазначає DeepState, для цього окупанти готові навіть відправляти своїх пілотів на найнебезпечніші завдання, близько до лінії фронту.

«Це ще раз доводить, наскільки безжальними та жорстокими є дії ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на мирних жителів, показуючи своє справжнє ставлення до людей на цих територіях. Для них місцеві жителі — це просто ресурс, яким можна пожертвувати заради своїх військових цілей», — пише Telegram-канал.

Схожу тактику російська армія вже використовувала під час взяття Авдіївки та Бахмута. Пілотів дронів використовували як піхоту брак інших військових ресурсів, і це часто призводило до великих втрат. Адже саме завдяки «м'ясним штурмам» було окуповано руїни Авдіївки та Бахмута.

Найближчі населені пункти

До Добропілля близько розташовані наступні населені пункти, які також атакують окупанти:

  • Новогродівка — на захід від Добропілля.
  • Костянтинівка — великий промисловий та транспортний центр на південному заході.
  • Мирноград — на півдні.
  • Селидове — на південному заході.
  • Олександрівка — село на південному заході.
  • Часів Яр — на південному заході.
  • Білозерське — на заході.

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