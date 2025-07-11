Російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області

За 10 липня росіяни вбили сім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілів три людини загинули у місті Покровськ, одна – у місті Родинське, одна – у селі Заповідне, одна – у селі Затишок та одна – у селі Віролюбівка.
Ще дев'ять людей в області за добу отримали поранення: три – у селі Нововодяне, дві – у селищі Райське, одна – у місті Костянтинівка, одна – у місті Мирноград, одна – у Заповідному та одна – у селі Новотроїцьке.
Нагадаємо, що російська армія цілеспрямовано намагається знищити врожай у Донецькій області.