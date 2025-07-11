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Російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області

11 липня 2025, 09:02

Російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

За 10 липня росіяни вбили сім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів три людини загинули у місті Покровськ, одна – у місті Родинське, одна – у селі Заповідне, одна – у селі Затишок та одна – у селі Віролюбівка.

Ще дев'ять людей в області за добу отримали поранення: три – у селі Нововодяне, дві – у селищі Райське, одна – у місті Костянтинівка, одна – у місті Мирноград, одна – у Заповідному та одна – у селі Новотроїцьке.

Нагадаємо, що російська армія цілеспрямовано намагається знищити врожай у Донецькій області.

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