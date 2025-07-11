Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території

Після окупації частини Донецької та Луганської областей Росією у 2014 році та подальшого захоплення нових територій у 2022 році окупаційна влада розпочала процес інтеграції цих регіонів у правове поле Росії. Один з етапів інтеграції — перереєстрація транспортних засобів з українських та так званих «паспортів Л-ДНР» на російські реєстраційні знаки.
Російська влада стверджує, що:
Крім того, використання українських номерів в окупованих районах може розглядатись як адміністративне порушення за російськими правилами.
Окупанти встановили перехідний період:
На практиці терміни заміни періодично продовжуються, але при цьому посилюються перевірки та тиск на власників.
У деяких містах Донецької області співробітники ДІБДР Росії та так званої «державтоінспекції ДНР» вимагають, щоб автовласники встигли пройти реєстрацію якнайшвидше, погрожуючи штрафами та неможливістю застрахувати авто.
Щоб переоформити автомобіль, потрібно підготувати пакет документів (у тому числі російський ОСАЦВ), сплатити 2000 рублів «держмита» (близько 1 тисячі гривень). Потім проходять техогляд та здають старі номери та отримати російські.
У деяких випадках (наприклад, якщо у автомобіля українські документи) може знадобитися експертиза для підтвердження справжності VIN-номера.
Україна вважає всі дії щодо «реєстрації» авто у окупаційної влади юридично нікчемними.