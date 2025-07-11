Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території

Після окупації частини Донецької та Луганської областей Росією у 2014 році та подальшого захоплення нових територій у 2022 році окупаційна влада розпочала процес інтеграції цих регіонів у правове поле Росії. Один з етапів інтеграції — перереєстрація транспортних засобів з українських та так званих «паспортів Л-ДНР» на російські реєстраційні знаки.

Штрафи та правила

Російська влада стверджує, що:

старі номери та свідоцтва про реєстрацію втрачають юридичну силу на території, яку вони вважають «новими регіонами Росії»;

заміна номерів — обов'язковий захід для обліку транспорту та ідентифікації власників.

Крім того, використання українських номерів в окупованих районах може розглядатись як адміністративне порушення за російськими правилами.

Окупанти встановили перехідний період:

Для мешканців захоплених територій Донецької та Луганської областей (тих, хто оформляв транспорт за «паспортами Л-ДНР») — до кінця 2025 року.

Для автомобілів з українськими документами та номерами терміни дещо коротші, а вимоги жорсткіші. Вже з 2023 року у деяких окупованих районах водіїв почали штрафувати.

На практиці терміни заміни періодично продовжуються, але при цьому посилюються перевірки та тиск на власників.

У деяких містах Донецької області співробітники ДІБДР Росії та так званої «державтоінспекції ДНР» вимагають, щоб автовласники встигли пройти реєстрацію якнайшвидше, погрожуючи штрафами та неможливістю застрахувати авто.

Щоб переоформити автомобіль, потрібно підготувати пакет документів (у тому числі російський ОСАЦВ), сплатити 2000 рублів «держмита» (близько 1 тисячі гривень). Потім проходять техогляд та здають старі номери та отримати російські.

У деяких випадках (наприклад, якщо у автомобіля українські документи) може знадобитися експертиза для підтвердження справжності VIN-номера.

Якщо власник не замінив номера та не зареєстрував авто

йому може бути виписаний штраф (від 500 до 800 рублів (250-400 рублів) за керування незареєстрованим транспортним засобом);

при повторному порушенні — штраф до 5 тисяч рублів (2,5 тисячі гривень) або адміністративний арешт;

автомобіль можуть затримати та відправити на штрафмайданчик (зберігання авто обійдеться мінімум у 3,5 тис. рублів або 1,8 тис. гривень);

неможливо оформити страховку;

заборона на перетин кордонів, у тому числі з Росією.

Україна вважає всі дії щодо «реєстрації» авто у окупаційної влади юридично нікчемними.