Вночі безпілотники атакували авіазавод у Московській області та нафтобазу — ЗМІ

Авіаційний завод у Московській області Росії став ймовірною ціллю нічної атаки безпілотників

Авіаційний завод у Московській області Росії, а також нафтобаза, ймовірно, були цілями атаки безпілотників уночі 11 липня.

Видання ASTRA сьогодні пише, що про атаку БПЛА вночі повідомляли мешканці міста Луховиці Московської області – поряд із місцем передбачуваної атаки знаходяться Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна та місцева нафтобаза.

Що саме було ціллю атаки, наразі достовірно невідомо.

У ніч з 10 на 11 липня про потужні вибухи та атаку «на завод», не уточнюючи, який саме, у луховицьких чатах масово повідомляли місцеві жителі, звернула увагу ASTRA. У Міноборони РФ пізніше повідомили, що над Московською областю було збито 11 українських БПЛА.

В одній із спільнот автомобілістів користувач виклав скріншот з карти і написав: «Я ось тут їхав і над нами прямо в'ї**ли».

Місце, над яким користувач нібито чув вибух, випливає з аналізу ASTRA, — це ділянка в південно-східній частині міста Луховиці, в районі села Ларіно, вздовж траси 46Н-05249.

У цьому ж селі, згідно з відкритими даними, розташований Луховицький авіаційний завод (ЛАЗ) ім. П.А. Ворогіна — філія АТ «РСК «МіГ». За даними сайту «Райтстеп», — це «ефективний сучасний завод, оснащений високопродуктивним обладнанням. Тут ведеться серійне виробництво перспективної авіаційної техніки, це виробничий майданчик, що динамічно розвивається та володіє всіма можливостями для випуску основних агрегатів літака, здійснення агрегатного та остаточного складання».

Про атаку на авіазавод у Луховицях зранку повідомляли українські канали.

Також неподалік розташована Луховицька нафтобаза, звернула увагу ASTRA.

Що саме було атаковано у Луховицях, наразі невідомо.

Додаткових підтверджень інформації місцевих жителів наразі немає.

У грудні 2024 року російські державні ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що колишнього топ-менеджера Луховицького авіазаводу Михайла Баранова було засуджено на 9 років у справі про розкрадання комплектуючих для винищувачів МіГ-29 і нібито вивезення їх в Україну.