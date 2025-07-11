Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Шахеди» вночі масовано атакували Чугуїв під Харковом: пошкоджена центральна лікарня, є поранені

11 липня 2025, 09:23

«Шахеди» вночі масовано атакували Чугуїв під Харковом: пошкоджена центральна лікарня, є поранені

11 липня близько 01:00 російські війська дронами-камікадзе «Шахед» вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

У центрі міста зруйновані два приватні будинки, суттєво пошкоджені будинки навколо. Крім того, значно пошкоджена будівля Чугуївської центральної лікарні. Відомо про трьох поранених.

В одному з мікрорайонів міста також зафіксували влучання «шахедів». Пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що всього зафіксували сім влучань «шахедів» по Чугуєву.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області.

ТЕГИ

Люди
Олег Синєгубов
Місця
Чугуїв
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Лікарня Атака БПЛА Шахеди
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:30
Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території
20:40
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
19:05
ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України
16:47
В окупованій Луганській області закриють мережу коледжів та технікумів – ОВА
13:06
Росія навчає «наставників» для промивання мізків дітям на ТОТ
10:50
Маніпуляції на мовному ґрунті: окупанти залякують українців на захоплених територіях репресіями проти російськомовних дітей
21:08
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:50
«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено
11:48
Луганська область: ЗСУ завдали авіаудару по профілакторію з російськими військовими в районі Привілля
10:47
ЗСУ уразили склад та пункт дислокації окупантів у Ясинуватій
10:18
Су-27 ЗСУ вдарив по складу БПЛА і живій силі РФ на ТОТ Луганщини
09:09
РФ перетворює окуповані території на офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ відібрала паспорт у кримського колаборанта, який очолював штаб опозиційного кандидата
12:58
Удари по штабу: атаковані позиції 41-ї та 20-ї армій РФ у Луганській області
12:08
РФ вивезла понад 100 підлітків із Запоріжжя на військові збори
11:37
На окупованій частині Луганщини загарбники хочуть відправити медиків у військові шпиталі
10:32
На окупованій Луганщині дрони атакували центри Старобільська, Біловодська та Сватово: є постраждалий
22:50
В окупованій Луганській області понад 150 тисяч жителів залишилися без питної води – ОВА
15:35
У Маріуполі знімають фільм про «порятунок» міста у 2022 році
усі новини
10:11
Авіазавод у російському Таганрозі був атакований БПЛА
09:44
Росіяни вночі обстріляли центр Харкова: відомо про 9 постраждалих
09:35
Російська авіація скинула авіабомбу на Покровськ: загинули три людини
09:30
Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території
09:23
«Шахеди» вночі масовано атакували Чугуїв під Харковом: пошкоджена центральна лікарня, є поранені
09:18
Вночі безпілотники атакували авіазавод у Московській області та нафтобазу — ЗМІ
09:02
Російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області
07:00
Понад 40 ударів на день: чому Добропілля стало мішенню для російських дронів
22:58
Зеленський розповів про допомогу США, контрактну армію та плани РФ
22:19
Маріуполь та Бахмут покажуть плани відновлення на міжнародній конференції URC2025
21:39
Зеленський: переговори з РФ можливі лише після обміну полоненими
20:40
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
19:43
Голова МВС відзначив нацгвардійців та поліцейських за мужність на передовій у Донецькій області
19:19
МіГ-29 ЗСУ вдарив AASM HAMMER по будівлі з окупантами
19:05
ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України
18:31
Добропілля залишилося без водопостачання – пошкоджено ЛЕП
18:04
Сили ТрО показали, як знищують човни окупантів на Куп'янському напрямку
17:49
Перед судом постане жінка у справі про збут контрафактного алкоголю у Слов'янську
17:27
Зліт українського Ан-26 після саміту НАТО потрапив на відео
17:15
Дрони над Домодєдовим: жителі повідомили про падіння безпілотника
усі новини
ВІДЕО
Авіаційний завод у Московській області Росії став ймовірною ціллю нічної атаки безпілотників Вночі безпілотники атакували авіазавод у Московській області та нафтобазу — ЗМІ
11 липня, 09:18
Зеленський: переговори з РФ можливі лише після обміну полоненими Зеленський: переговори з РФ можливі лише після обміну полоненими
10 липня, 21:39
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
10 липня, 20:40
Приліт по позиціях ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ вдарив AASM HAMMER по будівлі з окупантами
10 липня, 19:19
Удар дрона ТрО по човну росіян. Сили ТрО показали, як знищують човни окупантів на Куп'янському напрямку
10 липня, 18:04
Український військовий літак Ан-26 злітає з аеродрому після саміту НАТО. Зліт українського Ан-26 після саміту НАТО потрапив на відео
10 липня, 17:27

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір