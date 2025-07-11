«Шахеди» вночі масовано атакували Чугуїв під Харковом: пошкоджена центральна лікарня, є поранені

11 липня близько 01:00 російські війська дронами-камікадзе «Шахед» вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.



У центрі міста зруйновані два приватні будинки, суттєво пошкоджені будинки навколо. Крім того, значно пошкоджена будівля Чугуївської центральної лікарні. Відомо про трьох поранених.



В одному з мікрорайонів міста також зафіксували влучання «шахедів». Пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що всього зафіксували сім влучань «шахедів» по Чугуєву.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу вбили сім і поранили дев'ять людей у Донецькій області.