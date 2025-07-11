Авіазавод у російському Таганрозі був атакований БПЛА

Авіабудівне підприємство в Таганрозі Ростовської області Росії сьогодні вночі було атаковане БПЛА. Ілюстративне фото

Мер російського міста Таганрог у Ростовській області повідомила про падіння уламків безпілотника на завод імені Берієва.

«Засобами мобільної групи було знешкоджено БПЛА. Його уламки впали на територію ТАНТК ім. Г.М. Берієва», — написала мер Таганрога Світлана Камбулова на своєму каналі в Telegram.

Постраждалих немає, працюють оперативні групи, додала вона.

ПАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва» (ТАНТК ім. Г. М. Берієва) — авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.

Підприємство вже атакували у грудні та березні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що авіаційний завод у Московській області Росії, а також нафтобаза, ймовірно, були цілями атаки безпілотників уночі 11 липня. Про атаку БПЛА вночі повідомляли мешканці міста Луховиці Московської області — поряд із місцем передбачуваної атаки знаходяться Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна та місцева нафтобаза.