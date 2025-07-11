Трамп анонсував «важливу заяву щодо Росії» 14 липня і сказав, що розчарований у ній

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що «розчарувався в Росії» та пообіцяв зробити важливу заяву 14 липня.

«Я розчарований у Росії, але подивимося, що відбудеться у найближчі пару тижнів. <...> Думаю, у понеділок (14 липня) зроблю важливу заяву щодо Росії», — сказав він в інтерв'ю NBC News.

Американський лідер не уточнив подробиць. При цьому Трамп розкрив деталі, за його словами, нової угоди між США, НАТО та Україною щодо постачання зброї зі США.

«Ми відправляємо зброю НАТО і НАТО платить за цю зброю на 100%. <...> Потім НАТО постачає цю зброю [Україні]», — сказав президент США.

Він додав, що угода була досягнута на саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня.

Напередодні стало відомо, що Трамп вперше за свій новий термін, певно, вирішив дати розпорядження відправити зброю Україні.

За даними кількох джерел Reuters, йдеться про пакет військової допомоги на 300 млн. доларів. До нього можуть увійти оборонні ракети Patriot та наступальні ракети середньої дальності, проте остаточне рішення ще не ухвалено.