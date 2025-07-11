Нові втрати РФ після удару ЗСУ в Коренево: упізнано командира і начштабу 155-ї бригади

З'явилися нові підтвердження наслідків удару Сил оборони України по штабу 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у селищі Коренево Курської області.
За даними російських військових блогерів, крім заступника головнокомандувача ВМФ Росії Віктора Гудкова, під час удару було також ліквідовано:
Таким чином, одним ударом Сили оборони знищили все ключове командування бригади. Раніше Міністерство оборони РФ офіційно визнало загибель адмірала Гудкова.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях