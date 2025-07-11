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Нові втрати РФ після удару ЗСУ в Коренево: упізнано командира і начштабу 155-ї бригади

11 липня 2025, 11:06

Нові втрати РФ після удару ЗСУ в Коренево: упізнано командира і начштабу 155-ї бригади

З'явилися нові підтвердження наслідків удару Сил оборони України по штабу 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у селищі Коренево Курської області.

За даними російських військових блогерів, крім заступника головнокомандувача ВМФ Росії Віктора Гудкова, під час удару було також ліквідовано:

  • командир 155-ї обрмп полковник Сергій Ільїн;
  • начальник штабу бригади полковник Леонід Башкардін.

Таким чином, одним ударом Сили оборони знищили все ключове командування бригади. Раніше Міністерство оборони РФ офіційно визнало загибель адмірала Гудкова.

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