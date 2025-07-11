Троє немовлят постраждали при ударі російських дронів по Харкову

Троє немовлят та їхні матері постраждали у пологовому будинку внаслідок атаки росіян на Харків уночі 11 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомили сьогодні у прокуратурі Харківської області, серед постраждалих від російського удару на Харків уночі 11 липня — троє жінок та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня.

У відомстві уточнили, що у матерів та немовлят діагностовано гостру реакцію на стрес. Вони перебували у пологовому будинку, який постраждав під час атаки.

Як повідомлялося раніше, всього при ударі безпілотників РФ по Салтівському району Харкова постраждали 9 осіб. Зазначалося, що внаслідок атаки також було пошкоджено будівлю пологового будинку.