Смертельна ДТП в окупованому Єнакієвому: позашляховик протаранив маршрутку

Наслідки зіткнення позашляховика з маршруткою в Єнакієвому.

В окупованому Єнакієвому сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Про це повідомив місцевий паблік «Типичный Донецк».



За попередніми даними, 66-річний водій Renault Duster, виїжджаючи з другорядної дороги на нерегульованому перехресті, не поступився дорогою і врізався в маршрутне таксі №9.

Автомобіль Renault Duster після аварії із маршруткою №9.

Після зіткнення маршрутка виїхала з проїжджої частини, врізалася в дерево і перекинулася. Унаслідок аварії загинули водій і один із пасажирів мікроавтобуса. Ще 22 пасажири маршрутки та водій позашляховика дістали травми різного ступеня тяжкості.



Окупаційні «правоохоронці» повідомляють, що встановлюють усі обставини події.

Наслідки зіткнення позашляховика з маршруткою в Єнакієвому.

Єнакієве було окуповане російськими військами ще з 2014 року. Окупанти використовують місто як один із логістичних центрів і для розміщення техніки та особового складу та його навчання на прилеглих територіях.

Нагадаємо, у Мирнограді Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальникам довелося деблокувати тіло загиблого чоловіка з автомобіля.