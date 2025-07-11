Президент України підтвердив атаку росіян на Одесу: місцева влада повідомляє про 8 постраждалих

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку РФ на Одесу вранці 11 липня.

«З ранку вони [росіяни] атакували Одеську область. Зараз вони знову запустили нові хвилі», — написав президент у своєму телеграм-каналі.

Також Зеленський повідомив про російські удари по Харкову, Дніпропетровській, Миколаївській та Сумській областях України.

В адміністрації Одеси у свою чергу повідомили, що внаслідок денної атаки 11 липня у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автомобілі. Вісім людей постраждали.

Місцеві паблики пишуть, що загинув щонайменше один кінь.

Раніше повідомлялося, що Одеса сьогодні вранці, 11 липня, зазнала атаки російських безпілотників. Місцеві паблики повідомляли, що, попередньо, під час атаки «Шахедів» один із дронів поцілив у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК).