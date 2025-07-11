Повітряні Сили назвали кількість збитих БПЛА РФ за добу

Уламок збитого дрона.

Повітряні Сили України повідомили, що в ніч на 11 липня (з 22:30 10 липня) російська армія атакувала Україну 79 ударними дронами «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів.



Станом на 13:00 силами ППО знищено 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, ще 16 безпілотників було подавлено засобами радіоелектронної боротьби або локаційно втрачено.







Також зафіксовано 19 влучень БПЛА у 8 населених пунктах. До того ж відзначено падіння уламків збитих дронів у трьох інших локаціях. Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше Одеса зазнала атаки безпілотників: за попередніми даними, один із дронів влучив у будівлю Територіального центру комплектування (ТЦК).